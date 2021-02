Einsatz in Sankt Augustin : Holzhütte mit drei gelagerten Gasflaschen fängt Feuer

Bei dem Brand der Holzhütte in Sankt Augustin wurden zunächst drei Gasflaschen gekühlt. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Eine brennende Holzhütte in Sankt Augustin hat am Freitag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Einsatzkräfte entdeckten in der Unterkunft mehrere Propangasflaschen.



Bei einem Brand einer Holzhütte in Sankt Augustin ist die Feuerwehr auf mehrere Gasflaschen gestoßen. Drei Propangasflaschen seien bei dem Feuer am Freitagnachmittag in der Hütte am Waldrand entdeckt worden, teilte die Feuerwehr vor Ort mit.

Diese hätten zunächst gekühlt werden müssen, ehe die in Vollbrand stehende Unterkunft an der Konrad-Adenauer-Straße gelöscht werden konnte. Insgesamt seien sechs Einsatztrupps beteiligt gewesen.

Ein leerstehendes Auto habe zunächst für den Verdacht gesorgt, dass sich noch eine Person in der Hütte aufhalte. „Das hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet“, sagte Herbert Maur, Leiter der Feuerwehr in Sankt Augustin. Die Löscharbeiten dauerten am Freitagnachmittag noch an.

(ga)