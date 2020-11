Feuerwehr-Einsatz in Sankt Augustin : Birlinghovener Bücherschrank brennt nieder

Sankt Augustin Sieben Jahren, nachdem der Bücherschrank im Sankt Augustiner Stadtteil Birlinghoven aufgestellt wurde, ist er in der Nacht zu Sonntag durch eine Brand zerstört worden. Anwohner hatten das Feuer entdeckt.

Sieben Jahre hat er den Birlinghovenern Freude bereitet und dabei Wind, Wetter und auch Vandalen getrotzt. Nun liegt der Bücherschrank im Park buchstäblich in Schutt und Asche: Kurz nach 1 Uhr hatten Anwohner in der Nacht zu Sonntag einen großen Feuerschein im Park vernommen und die Feuerwehr alarmiert, die trotz schnellem Eingreifen den Schrank nicht retten konnte.

Gerade in Coronazeiten viel genutzt

In den ersten drei Jahren hätte es ab und zu angekokelte Bücher im Schrank gegeben, erinnert sich Borowski, „seither war es ruhig. Der Bücherschrank war auch abschließbar. Das haben wir allerdings immer nur zu besonderen Terminen wie Halloween oder Silvester getan.“ Gemeinsam mit den Bücherschrankpaten Susanne Zornbach und Michael Zornow sei vereinbart worden, ihn künftig jeden Abend abzuschließen. Denn, so Borowksi, „der Schrank wird so schnell wie möglich wiederaufgebaut.“ Er sei gut genutzt worden, gerade jetzt in der Coronazeit. Manchmal seien bis zu drei Reihen voll Bücher gewesen.