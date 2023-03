Einsatz in Niederpleis Feuerwehr rettet Seniorin aus verrauchter Wohnung

Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Samstag eine Rentnerin in Niederpleis aus ihrer stark verrauchten Wohnung gerettet. Einige aufmerksame Nachbarinnen und Nachbarn hätten um kurz nach 1 Uhr die Wehrleute alarmiert, nachdem sie in der EG-Wohnung im Wacholderweg den Rauchmelder gehört hätten, wurde einem GA-Mitarbeiter vor Ort berichtet. Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin habe unter schwerem Atemschutz die Seniorin aus der Wohnung ins Freie geführt. Anschließend sei die Frau mit einem Rettungswagen für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Feuerwehr habe ihre Wohnung gelüftet.