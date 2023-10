Artenschutz in Sankt Augustin Feuerwehr hilft beim Umzug der Turmfalken

Familie Jünke wird nun beobachten, wie die Vögel auf den neuen Nistkasten reagieren. „So alle zehn Tage etwa schaut ein Falke bei seinem Nest vorbei – vielleicht will er prüfen, ob noch alles frei ist und die Brut im nächsten Jahr wieder am gleichen Ort stattfinden kann“, so Holger Jünke. Turmfalken zählen nach dem Mäusebussard zu den häufigsten gefiederten Beutegreifern in Mitteleuropa. Oft machen sie Jagd auf Kleinnager. Männchen und Weibchen haben unterschiedliche Gefiederfärbungen: Weibchen sind tendenziell etwas größer. Bei Männchen sind die rostbraune Oberseite mit schwarzen Rautenmustern sowie der graue Kopf und der graue Schwanz mit einer schwarzen Endbinde charakteristisch. Weibchen sind eher unauffällig braun gefärbt und haben am braunroten Rücken dunkle Querbänder. Um ihre Beute zu erspähen, „stehen“ sie im so genannten Rüttelflug in der Luft.