Feuerwehreinsatz in Birlinghoven Wie die Feuerwehr eine brennende Fritteuse löscht

Birlinghoven · Die Feuerwehr Sankt Augustin musste am Freitag nach Birlinghoven ausrücken. Eine Fritteuse in einem Imbiss war in Brand geraten.

22.09.2023, 16:30 Uhr

Die Feuerwehr musste am Freitag nach Birlinghoven ausrücken, weil eine Imbissfritteuse in Brand geraten war. Foto: Ralf Klodt





Kurz nach 15 Uhr am Freitagnachmittag rückte die Feuerwehr Sankt Augustin in den Ortsteil Birlinghoven aus. Der Grund: In einem Imbiss im Mühlenweg hatte eine Fritteuse Feuer gefangen, verbunden mit einer starken Rauchentwicklung. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Fritteusenbrand mit einer Löschdecke zügig gelöscht werden. Nach den Angaben der Einsatzleitung vor Ort wurde niemand verletzt. Allerdings ist die Imbissküche stark verraucht und aktuell nicht mehr einsetzbar.

(ga)