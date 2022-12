Feuerwehreinsatz in Sankt Augustin : Ehepaar nach Brand in der Wohnung schwer verletzt in der Klinik

Bei einem folgenschweren Wohnungbrand in der Rostocker Straße wurden mehrere Bewohner verletzt. Foto: Ulrich Felsmann

Sankt Augustin Am Donnertagabend wurde ein Ehepaar nach einem Wohnungsbrand in Sankt Augustin schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Auch ein Nachbar wurde bei seiner Rettungsaktion verletzt.



Kurz vor 18 Uhr wurde die Feuerwehr Sankt Augustin zu einem Brand in der Rostocker Straße gerufen. Im Erdgeschoss eines Einfamilien-Reihenhauses war aus noch ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war einer der zwei Bewohner der Brandwohnung bereits schwer verletzt von Nachbarn von der Terrasse in Sicherheit gebracht worden. Die zweite Person befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Wohnung und wurde von den Einsatzkräften schließlich noch rechtzeitig aufgefunden und nach draußen gebracht.

Bei den Schwerverletzten handelt es sich um ein älteres Ehepaar (80, 76). Laut Angaben der alarmierten Notärzte konnte kurz nach der Rettung Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Sie wurden daher umgehend in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

Foto: Ulrich Felsmann

Wie die Einsatzleitung vor Ort mitteilte hatten Nachbarn den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese ließen sich trotz des Brandes in der Wohnung nicht abhalten und halfen, so gut sie konnten, den verletzten Bewohnern. Bei der Rettungsaktion wurde einer der Nachbarn ebenfalls verletzt und muss nun im Krankenhaus weiter medizinisch versorgt werden.

Der Brand war nach etwa einer Stunde unter Kontrolle.

