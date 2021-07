Feuerwehreinsatz in Sankt Augustin : Aus Kellersauna am Steglitzer Weg stieg Rauch auf

Ein Handtuch ist in einer Sauna am Steglitzer Weg in Sankt Augustin in Brand geraten und erzeugte eine starke Rauchentwicklung im Keller des Hauses. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Wegen einer starken Rauchentwicklung in einer Kellersauna rückte die Feuerwehr Sankt Augustin am Donnerstagabend in den Steglitzer Weg aus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr musste die Feuerwehr Sankt Augustin an den Steglitzer Weg ausrücken. In einem Keller eines Wohnhauses trat starker Rauch aus. Laut Herbert Maur von der Feuerwehr Sankt Augustin war ein Handtuch auf einem Saunaofen nach dessen Inbetriebnahme in Brand geraten und hat zu der heftigen Rauchentwicklung geführt.

Ein Nachbar war der Hauseigentümerin beim Löschen des Saunabereichs zur Hilfe gekommen. Die Einsatzkräfte mussten nur noch die Kellerräume vom Rauch befreien. Der Nachbar und die Hauseigentümerin wurden vorsorglich in einem herbeigerufenen Rettungswagen auf mögliche Rauchvergiftungen untersucht.

(ga)