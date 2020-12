Hersteller reagiert schnell : FFP2-Masken mit Löchern in Sankt Augustin umgetauscht

Sankt Augustin Es wurde schnell reagiert. Auf ihre Reklamationen, dass gelieferte FFP2-Masken kleine Löcher enthielten, sei der Hersteller umgehend eingegangen. Und dem Aufruf zum Masken-Umtausch folgten die Kunden in großer Zahl, berichtet die Niederpleiser Apothekerin Astrid Legler.

Vor zwei Wochen hatte Apothekerin Astrid Legler über den General-Anzeiger und Aushänge in ihrer Apotheke an der Schulstraße in Niederpleis Kunden darüber informiert, dass ein Teil der kostenlos an Senioren ausgegebenen FFP2-Masken kleine Löcher im Filtervlies enthalten und daher die Filterwirkung beeinträchtigt sein könnte.