ZUE „Alte Heerstraße“ in Sankt Augustin Flüchtlingsunterkunft des Landes bleibt drei Jahre länger

Die Sorge, die Bürgermeister Max Leitterstorf zu Beginn des Abends ins Gesicht geschrieben stand, sollte sich zumindest in Teilen als unbegründet erweisen. Die Stadt Sankt Augustin und die Bezirksregierung hatten am Dienstabend zur Bürgerinformation über die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) in die Aula der Steyler Missionare geladen. Die rund 30 Anwohner machten ihrem Unmut über Lärmbelästigung und Fehlverhalten Luft, äußerten aber auch Verständnis.