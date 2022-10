Flüge über Sankt Augustin : Haben sich die Flugrouten am Flughafen Köln/Bonn geändert?

Gibt es vermehrte Mascinen von Köln/Bonn aus über Sankt Augustin? Foto: DPA

Sankt Augustin Haben sich die Flugrouten am Flughafen Köln/Bonn geändert? Das fragen GA-Leser, die vermehrt ungewohnte Flugbewegungen beobachtet haben. Das sagt der Flughafen dazu.

Vermehrte Flugbewegungen von Köln/Bonn aus über Sankt Augustin melden GA-Leserinnen und Leser. Eine Leserin aus Birlinghoven berichtet, die Zahl der Flüge habe in den vergangenen Wochen zugenommen, sie beobachtete vor allem tiefer fliegende Maschinen. Über TraVis, eine Web-Applikation, die Flugbewegungen des Flughafens visualisiert, habe sie Maschinen ausgemacht, die in 1300 bis 1900 Metern über Sankt Augustin geflogen sei, darunter am Montag, 26. September, mittags eine Maschine mit Ziel Ibiza mit 1910 Metern, eine Woche später, morgens um 7.44 Uhr ein Flugzeug in Richtung London Heathrow in 1810 Metern Höhe.

Ein Leser vom Niederberg berichtete von ähnlichen Beobachtungen: Am 29. September sei eine Maschine morgens mit Ziel Palma de Mallorca in 1790 Metern Höhe über Sankt Augustin geflogen. Eine kurze Zeit später folgende Maschine nach Liège sei dagegen korrekt in 2500 Metern Höhe passiert.