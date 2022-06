Fluglärm in Sankt Augustin : Beschwerdeführer fühlen sich nicht ernstgenommen

Sankt Augustin Der Lärm der Hubschrauberflüge und die Beschwerden der betroffenen Anlieger waren Thema in der jüngsten Sitzung des Lärmschutzbeirates. Detailliert besprochen wurden die Beschwerden nicht – das führte zu Verärgerung.

Bürger wollen detaillierte Antworten

Auch einige der Beschwerdeführer besuchten die Sitzung. Sie beklagten anschließend den Umgang mit ihrer Eingabe. „Dem einzigen Bürgervertreter wurde das Wort verboten“ schreiben sie in einer Mitteilung. „Stattdessen hörte man sich in schöner Harmonie einen pseudo-wissenschaftlichen Vortrag an und war sich einig, dass es doch keine Probleme gibt“, heißt es weiter. In der Mitteilung, die auch an alle Mitglieder des Lärmschutzbeirats ging, fordern die Bürgerinnen und Bürger außerdem detaillierte Antworten auf ihre Fragen und Feststellungen.