Flugplatz Hangelar : Das sagt die Politik zum Hubschrauberlärm in Sankt Augustin

Einsätze müssen sein, aber lässt sich auch der sogenannte stationäre Lärm minimieren, der von den Wartungsarbeiten an Hubschraubern ausgeht? Die Politik sucht nach Lösungen. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Auf Lärmschutzmaßnahmen hofft die Politik in Sankt Augustin im laufenden Planfeststellungsverfahren für den Hubschrauberlandeplatz der Bundespolizei. Was die Kommunalpolitiker sonst noch zur Situation am Flugplatz Hangelar sagen.