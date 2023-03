Übung am Flugplatz Hangelar : Was die Feuerwehr macht, wenn zwei Flugzeuge zusammenstoßen

Unglück in Hangelar : Abgestürztes Flugzeug soll heute geborgen werden Ein kleinmotoriges Flugzeug ist am Mittwochmittag am Flugplatz Hangelar in Sankt Augustin verunglückt und in einen Garten abgestürzt. Die beiden Insassen des Flugzeugs wurden schwer verletzt. Die Ermittlungen sollen am Donnerstag fortgesetzt werden.