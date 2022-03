Maschine stürzt in Garten : Zwei Verletzte bei Flugzeugabsturz am Flugplatz Hangelar

In Hangelar ist am Mittwoch ein motorisiertes Kleinflugzeug abgestürzt. Foto: Holger Arndt

Update Sankt Augustin Ein kleinmotoriges Flugzeug ist am Mittwochmittag am Flugplatz Hangelar in Sankt Augustin verunglückt und in einen Garten abgestürzt. Die beiden Insassen des Flugzeugs wurden schwer verletzt.



Bei einem Flugzeugabsturz am Flugplatz in Hangelar sind am Mittwochmittag die beiden Insassen schwer verletzt worden. Das kleinmotorige Flugzeug war aus noch ungeklärter Ursache in den Garten eines Einfamilienhauses gestürzt, wie Sascha Lienesch, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin, mitteilte.

Seinen Angaben zufolge soll es gegen 12.45 Uhr beim Startvorgang des Flugzeugs zu dem Unglück gekommen sein. Der genaue Hergang des Absturzes ist noch unklar. Die beiden Insassen konnten sich noch selbst aus dem Flugzeug retten. Bei den Verletzten handelt es sich um die zwei 35 und 84 Jahre alten Insassen des Flugzeugs. Rettungskräfte brachten einen von ihnen mit einem Hubschrauber in die Bonner Uniklinik und den anderen mit einem Rettungswagen in das Troisdorfer Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht.

In Hangelar ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Es landete im Garten eines Hauses. Foto: Andrea Ziech

Die Flugaufsichtsbehörden und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung werden die Ermittlungen vor Ort nun aufnehmen und die abgestürzte Maschine untersuchen. Die Bergung des Flugzeugs soll noch mindestens bis in den späten Nachmittag andauern. Die Feuerwehr sichert nach eigenen Angaben noch den Brandschutz.

Zahlreiche Rettungskräfte sind zur Unglücksstelle nach dem Absturz eines Flugzeugs in der Nähe des Fugplatzes Hangelar ausgerückt. Foto: Ulrich Felsmann

Die Strecke der Linie 66 ist nach dem Absturz gesperrt worden. Die Bahnen fahren derzeit nicht zwischen Siegburg und Vilich, teilte die SWB Bus und Bahn mit. Ein Bahnersatzverkehr sollte eingerichtet werden.