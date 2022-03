Zwei Verletzte : Flugzeug am Flugplatz Hangelar abgestürzt

Flugzeug am Flugplatz Hangelar abgestürzt

Der Flugplatz in Hangelar. (Archivfoto) Foto: Dylan Cem Akalin

Sankt Augustin Ein Flugzeug ist am Mittwochmittag am Flugplatz Hangelar verunglückt. Ersten Informationen zufolge sollen zwei Personen verletzt worden sein.

Am Flugplatz in Hangelar ist am Mittwochmittag ein Flugzeug verunglückt. Ersten Informationen zufolge sollen zwei Personen verletzt worden sein. Die Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises bestätigte einen Absturz. Ein Rettungshubschrauber sei bereits dort gelandet. Weitere Rettungskräfte befänden sich auf dem Weg zur Unglücksstelle. Einzelheiten sind noch unklar.