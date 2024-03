Platzbedarf steigt trotz Inklusionsbemühungen Diese Förderschulen gibt es in der Region

Seit mehr als zehn Jahren ist in NRW Inklusion, also das Lernen von Kindern mit Förderbedarf an Regelschulen, im Schulgesetz fest verankert. Dennoch steigt der Platzbedarf an Förderschulen. Der Rhein-Sieg-Kreis hat bereits bei einem Großteil der Förderschulen Klassen an andere Standorte ausgelagert. Die Schülerinnen und Schüler konnten an den Hauptstandorten nicht mehr untergebracht werden. Wir geben einen Überblick, welche Schulen mit welchen Förderschwerpunkten es noch in der Region gibt.