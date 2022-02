Hochschule Bonn-Rhein-Sieg : Forscher aus Sankt Augustin wollen Wälder mit einer Drohne wiederaufforsten

Forschen gemeinsam an der Drohne (v.l.): Alexander Asteroth und Maximilian Johenneken. Foto: Scarlet Schmitz

Sankt Augustin Wissenschaftler der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg wollen mit einer Drohne zerstörte Wälder wiederaufforsten. In einem ersten Schritt erfassen sie den Waldboden aus der Luft. Die größten Schwierigkeiten stehen den Forschern jedoch noch bevor.



Die Lage ist ernst: Der Wald stirbt momentan schneller, als er wieder aufgeforstet werden kann. Trockenheit und der Befall von Krankheiten sind nur zwei der Gründe, die laut Forstamtmann Mario Muß für das Massensterben unseres Waldbestands verantwortlich sind. Die mit der anhaltenden Trockenheit einhergehende Ausbreitung des Borkenkäfers habe dem deutschen Wald in den vergangenen Jahren ebenfalls stark zugesetzt. Ein Forscherteam aus Informatikern der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) untersucht nun mit dem Projekt „Garrulus“, ob speziell angefertigte Drohnen einen Beitrag zur Kartierung der Schäden und zur Wiederaufforstung leisten können.

„Um die geeignete Platzierung der Samen feststellen zu können, erfassen wir mit verschiedenen Sensoren aus der Luft den Waldboden“, erklärt Projektleiter Professor Alexander Asteroth. Mittels dieser Kartierung könne man in einem ersten Schritt „alles an Daten aufzeichnen, was möglich ist und hilfreich sein könnte“, so der FH-Professor. Die dafür eingesetzte Drohne ist mit verschiedenen Sensoren wie einer Multispektralkamera, einer Thermalkamera und einem Laserscanner ausgestattet.

Ausbringen der Samen

Die Drohne fliegt in rund 40 bis 50 Metern Höhe über das betroffene Gebiet und zeichnet dabei verschiedene Daten auf. Daraus gewonnene Informationen werden von Maximilian Johenneken ausgewertet. Der Experte für Computer Vision, einer Disziplin im Grenzbereich zwischen Informatik und Ingenieurwissenschaften, erklärt: „Unser Ziel ist es, ein 3D-Modell des Waldbodens zu erstellen, in dem auch Informationen zu Temperatur und dem Chlorophyllgehalt der Flora enthalten sind.“ Die Kartierung liefere genauere Aufschlüsse über die Oberflächenstruktur des beschädigten Waldgebiets, wie zum Beispiel der Qualität der Erde, deren Nährstoffgehalt oder Wasserhaushalt und über die Erreichbarkeit der jeweiligen Stellen. „Unsere Versuchsflächen liegen zum Teil auf Hängen von über 45 Grad, die sind für Menschen kaum zugänglich“, erläutert Johenneken. Wie der Eichelhäher, der aus der Waldvogelgattung „Garrulus“ stammt, könne die Drohne diese Gebiete jedoch anfliegen. Aus der Vogelperspektive könne man so sehen, wie hoch der Anteil an Totholz sei und an welchen Stellen die Samen mit größtmöglichem Erfolg platziert werden könnten.

Die Aussaat ist nach Asteroths Ansicht das wahre technische Problem: „Es kann beispielsweise passieren, dass der Samen auf den Boden aufkommt und dort zwar aufkeimt, aber dann wieder vertrocknet“, erklärt der Wissenschaftler. Oder der Wind wehe das Saatgut an einen anderen Ort. Wildtiere könnten auch Schwierigkeiten bereiten – ausgesäte Eicheln könnten von Wildschweinen oder Rehen aufgefressen werden. An manchen Stellen wüchse auch Gras wie ein festes Gewebe über dem Boden: „Das Gras würde das Keimen an dieser Stelle erschweren“, ergänzt Johenneken, „aber durch die Drohne können wir dann bereits im Vorfeld abschätzen, dass dort vielleicht ein ungünstiger Ort für eine Bepflanzung ist.“ Für die Zukunft werde es laut Asteroth wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass zwei Drohnen im Team arbeiteten: Eine für die kartographische Analyse und eine weitere für die Bepflanzung.

Kosten der Wiederaufforstung reduzieren

Fachlich Unterstützt werden die Wissenschaftler der H-BRS von den Fortwirtschaftsexperten von Wald und Holz NRW in Arnsberg. „Wir sind keine Experten, was den Wald betrifft“, erklärt Asteroth: „Wir beschäftigen uns mit Drohnen und maschinellen Lernverfahren.“ Im Hochsauerland sei die Beschädigung der Waldflächen noch nicht sehr lang her und daher sei erst wenig Vegetation nachgewachsen. Massenbefälle wie der des Borkenkäfers werden in der Forst- und Waldwirtschaft Kalamitäten genannt. Die so im Hochsauerland entstandenen Kahlschläge, sogenannte Kalamitätsflächen, eignen sich laut Asteroth sehr gut für die Erfassung des Waldbodens mittels der Drohne.

„Garrulus“ ist ein interdisziplinäres Projekt zwischen den Forschern der H-BRS Sankt Augustin und den Waldökologen von Wald und Holz NRW. Die Forschung wird finanziell durch Mittel des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. „Es ist damit zu rechnen, dass Ereignisse wie die, deren Folgen wir gerade sehen, in Zukunft durch den Klimawandel verstärkt und öfter auftreten werden“, meint Asteroth. Besonders in Zeiten von Saatgutknappheit sei es auch ein Ziel, die Kosten für die Wiederaufforstung zu reduzieren. „Ob diese Technik dann direkt von Waldbesitzern eingesetzt wird, kann ich nicht beurteilen“, sagt der Professor. „Ich denke aber, dass so etwas eher als Dienstleistung angeboten wird.“ Seiner Information nach sei das Saatgut das Teuerste an der Wiederaufforstung – und es gebe zu wenig Personal.

Forstamt Wald und Holz NRW Wiederaufforstung aus der Luft kaum erprobt Die Aufforstung bereits zerstörter Waldgebiete ist sehr teuer und nur durch erheblichen Zeit- und Personalaufwand realisierbar. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, entwickeln die Wissenschaftler der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg eine Drohne, die die Wiederaufforstung vereinfachen soll. Im vergangenen Jahr startete das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft einen Pilotversuch mit einer Helikoptersaat. Dabei wurden einzelne Saatkörner auf vorher definierten Flächen aus einem Helikopter ausgebracht. Dieses Verfahren ist in Deutschland bisher nahezu unerprobt. „Die Erfahrungen aus diesem Projekt müssen wir noch auswerten“, sagt Stephan Schütte, Forstamtsleiter Wald und Holz NRW. Man müsse feststellen, wie viel Prozent der Samen angegangen sind. Das Problem sei sehr komplex: Nicht nur die Technik der Aussaat aus der Luft spiele dabei eine Rolle, sondern auch die unterschiedlichen Bodenbedingungen. Natürliche Feinde fräßen viel auf und leichtes Saatgut müsse man in Tonkugeln packen, damit es durch den Wind nicht wieder verweht würde. Schütte wünscht sich eine konstruktive Zusammenarbeit: „Wir sind froh über jede Unterstützung, weil wir so viele Flächen haben, die wir wieder bewirtschaften müssen.“ ⇥ssr