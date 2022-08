Forschung in der Region : Forschungsministerin besuchte die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Forschung in der Region

Sankt Augustin Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, besuchte am Freitag die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin. Das Motorsportteam beeindruckte sie besonders.

Von 0 auf 120 in drei Sekunden, 200 Kilogramm schwer, drehmomentstarke Elektromotoren im Carbon-Chassis, dazu selbstprogrammierte Stabilitäts- und Kurvenprogramme: Der Rennwagen des Motorsportteams an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg machte Eindruck bei Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Kurzerhand nahm sie selbst Platz am Steuer und ließ sich die Geschichte und Technik des Fahrzeugs erklären, aber auch die Verknüpfung von Forschung, Anwendung und Zusammenarbeit mit Partnern aus Industrie und Mittelstand.