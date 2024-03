Rechtsrheinischer Rhein-Sieg-Kreis Feuerwehr muss sich nicht um ihren Nachwuchs sorgen

Ausbilder Stefan Paniezsch gibt ein paar kurze Anweisungen, und schon legen die Frauen und Männer los. In zwei Gruppen starten sie parallel einen Löschangriff bei einem Brand. Auch wenn der nur fiktiv ist, muss jeder Handgriff sitzen. Schon das Entrollen des Schlauches ist eine kleine Kunst, aber David Hoffmann zeigt, wie sehr ihm die praktischen Übungen in Fleisch und Blut übergegangen sind. Gekonnt wirft der 17-jährige Hangelarer den langen Feuerwehrschlauch, der sich sofort entrollt. An einer anderen Stelle ist Phoebe Doepner (17) damit beschäftigt, die Schläuche anzuschließen während weitere Kollegen mittels einer Aluleiter das Gebäudedach erklimmen. 22 angehende Feuerwehrfrauen und -männer aus Sankt Augustin probten am Samstagnachmittag auf dem Gelände der Hangelarer Grundschule den Ernstfall – und legten zugleich ihre praktische Prüfung für ihren Feuerwehr-Grundausbildungslehrgangs ab.