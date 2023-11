Offene Stellen beim Bundesfreiwilligendienst Freiwillige in Sankt Augustin gesucht

Die Stadt Sankt Augustin bietet insgesamt acht Bundesfreiwilligenstellen an, davon können laut Pressemitteilung der Stadt kurzfristig sechs Plätze besetzt werden. Dabei erwarten die Bundesfreiwilligen vielfältige Aufgaben, Orte und Begegnungen mit Menschen aller Altersklassen. Die Bundesfreiwilligen könnten vormittags in einer integrativen Klasse der Gemeinschaftsgrundschule Menden beeinträchtigte Kinder betreuen und nachmittags in der Seniorenbegegnungsstätte Club mit dem Team gesellige Nachmittage, Ausflugsfahrten und weitere Veranstaltungen organisieren. Die Devise des Clubs sei „Gemeinsam statt einsam“, so die Webseite der Stadt. Hier könnten aktive Bürgerinnen und Bürger im Rentenalter Kontakte knüpfen, Ausflüge mit dem Bus in die nähere Umgebung unternehmen, an Wanderungen teilnehmen und Feste erleben.