Flugschule in Hangelar Fünf Freunde bringen Interessierten das Ultraleichtfliegen bei

Beim Einsteigen dürfen die Fluggäste nur auf bestimmte Stellen treten. Die sind mit einem rutschfesten Material ausgestattet. Und sie dürfen es nur allein tun – weder Hund noch Familie dürfen die Passagiere in einem Ultraleichtflugzeug begleiten. Platz ist nur für zwei, auch wenn das Fluggefährt aussieht wie jedes andere Kleinflugzeug. „Es ist aus Voll-Metall. Früher waren sie nur mit Stoff bespannt“, sagt Marcel Mertens. Der 37-Jährige hat zusammen mit vier Freunden die Aviation GmbH gegründet und die einzige, vor drei Jahren auf dem Flugplatz in Hangelar gegründete Ultraleicht-Flugschule „Überflug“ gekauft. Mit dem neuen Namen „Zeitmaschine“ wollen die Fünf den praktischen Nutzen des Ultraleichtfliegens betonen. „Der Name bezieht sich auf die Zeit, die man spart, wenn man mit einem Ultraleichtflugzeug unterwegs ist“, sagt Geschäftsführer Mertens.