Ganztagsbetreuung in Sankt Augustin OGS-Finanzierung für 2024 noch unklar

Gleich nach der Sommerpause fand daher ein Arbeitskreis zur OGS-Finanzierung statt. Neben Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung saßen die OGS-Träger und die Stadtschulpflegschaft mit am Tisch. Eile war geboten, denn eine Anpassung der Finanzierung hat Auswirkungen auf Öffnungszeiten und Qualität der Betreuung als auch auf den städtischen Haushalt und die Elternbeiträge. „Für uns war klar, dass wir hier ein Gesamtkonzept und keine Einzelentscheidung treffen können“, sagte Heike Borowski, jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. „Es ist gut, dass die Träger der OGS die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst auch an ihre Mitarbeitenden weitergeben wollen“ so Borowski weiter. Das sei notwendig, um das Personal beim freien Träger zu halten.