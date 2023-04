Ostern im Rhein-Sieg-Kreis Gelbe Farbe der Osterküken ist ein Zuchtergebnis

Meist leuchten die symbolisch abgebildeten Küken in gelber Farbe. Doch das ist nur ein Beispiel dafür, wie der Kükenflaum kurz nach dem Schlupf gefärbt sein kann. „Die Färbung ist rassenspezifisch – so sind Putenküken ganz schwarz, wenn sie frisch aus dem Ei kommen“, erläutert Klemens Klein vom Bio-Geflügelhof Hennef. Die Färbung hänge von den Eltern ab. „Wildvögel haben ein braunes Federkleid und ihre Küken weisen auch einen braunen Ton auf“, so Franz-Josef Telohe vom Geflügelhof Wirtz in Niederkassel. Gelb sieht man zwar oft auf Bildern und Symbolen, aber das entspricht nicht der vollkommenen Realität. „Das ist wie bei uns Menschen mit der Haarfarbe: Manche sind blond, aber es gibt auch braune oder rötliche Haarfarben“, sagt er. Gänseküken seien immer gelb, da sie später ein weißes Federkleid bekommen.