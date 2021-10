Prozess in Siegburg : Gericht verurteilt Frau aus Sankt Augustin wegen Geldwäsche

Prozess in Siegburg

Siegburg/Sankt Augustin Das Amtsgericht Siegburg hat eine Frau aus Sankt Augustin wegen des besonders schweren Falles der Geldwäsche zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Ihr Geständnis wirkte sich strafmildernd aus.

Eine 30-jährige Frau aus Sankt Augustin musste sich am Dienstag wegen Betrugs und Fälschung in mehreren Fällen vor dem Schöffengericht verantworten. Das Gericht verurteilte die Frau wegen des besonders schweren Falles der Geldwäsche zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung.

Sie soll, so das Amtsgericht Siegburg, in einem Fall im April 2018 über Facebook im Internet Kontakt zu einer anderen Frau aufgenommen und sie unter Vortäuschung falscher Personalien und Liebesbekundungen dazu gebraucht haben, ihr rund 15 000 Euro zu überweisen. „Lovescamming“ heißt diese Betrugsmasche, die übers Internet läuft. In einem weiteren Fall soll sie auf ähnliche Art und Weise eine andere Frau ebenfalls zu Überweisungen veranlasst haben. Der Vermögensschaden soll insgesamt über 99 000 Euro betragen.