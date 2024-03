Kirchenglocken in Sankt Augustin Trotz Dämmmatten: Glockenläuten stört Anwohner

Zwei Tage lang ist Ruhe. Vom Abend des Gründonnerstags bis zur Osternachtsmesse schweigen die Glocken der katholischen Kirchen, auch die der Kirche Sankt Maria Königin. Darauf freuen sich Ursula Klinzing und ihr Mann das ganze Jahr. Sie wohnen in der Nähe der Kirche und finden, dass die Glocken der Kirche in Sankt Augustin Ort zu oft und zu laut läuten, außerdem sei der Klang nicht schön. Zweimal in den vergangenen Jahren haben sie Unterschriften in der Nachbarschaft gegen das Läuten gesammelt, sich auch an die Kirchengemeinde gewandt. Bis heute sind sie mit dem Ergebnis aber nicht zufrieden.