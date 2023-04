Goldhochzeit von Marcia und Hartmut Ripken Der Heiratsantrag kam per Kassette, denn Telefonieren war damals teuer

Danach kam es zunächst wieder zur Trennung für neun lange Monate. Denn Hartmuts Ehefrau kehrte zurück in die USA, um ihr Studium zu beenden, weil es in Deutschland ein Universitätsstudium zur Krankenschwester nicht gab. 1980 wurde Tochter Christina geboren, 1982 Sohn Alexander. Hartmut Ripken hatte eine Assistenzstelle an der Universität in Bonn, dann bewarb er sich bei der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) mit Sitz in Noordwijk, sieben Jahre später kehrte die Familie aus den Niederlanden zurück, der Familienvater wechselte zur Deutschen Agentur für Raumfahrtangelegenheiten (DARA) in Bonn, die später zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberkassel wurde. Seine Frau arbeitete bis zum Renteneintritt beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn.