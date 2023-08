Kindergärten in Sankt Augustin 145 Kinder sind der neuen Kita Wellenstraße eingezogen

An der Wellenstraße in Mülldorf ist nun die größte Kita der Stadt Sankt Augustin fertiggestellt worden. an der Stelle der fünfgruppigen Kita aus den 1970er Jahren finden nun insgesamt 145 Kinder in acht Gruppen Platz. 44 Plätze gibt es dort für Kinder unter drei Jahren, 101 Plätze für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt. Kleine Kinder ab vier Monaten werden in zwei dafür besonders ausgerichteten Gruppen mit jeweils maximal zehn Kindern betreut.