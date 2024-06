Großbaustelle A560 So geht es weiter am Autobahndreieck Sankt Augustin-West

Die Verkehrs-Situation am Autobahndreieck Sankt Augustin-West wird vorerst nicht besser, im Gegenteil: Am kommenden Wochenende wird die bestehende Brücke der A560 über den Gleisen abgerissen. Mit den Arbeiten an der Straßenüberführung wird am Samstag, 22. Juni, begonnen, am Montag, 24. Juni, sollen diese abgeschlossen werden. Der Schutt wird dann im Laufe der kommenden Woche abgeholt.