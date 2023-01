Nach Busunfall an Niederpleiser Ladezeile : Gutachter stellt keinen technischen Defekt fest

Schwerer Unfall in Niederpleis: Der Linienbus kam erst an der Mauer des Marokkanischen Kulturvereins zum Stehen. Foto: Peter Kölschbach

Sankt Augustin Das Gutachten des Unfallsachverständigen zum Unfall mit einem Linienbus an einer Ladenzeile „Am Engelsgraben“ in Niederpleis, bei dem es im November 2022 einen hohen Sachschaden gegeben hatte, stellt keinen technischen Defekt am Fahrzeug fest. Die Ermittlungen laufen laut Polizei „in alle Richtungen“.