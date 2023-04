Spendenaktion Friseurin aus Hangelar schneidet Haare für Erdbebenhilfe

Es ist noch recht ruhig am Mittwochmorgen, aber langsam füllt sich das Ladenlokal mit Leben. Fidan Öney hat gerade ihren Friseursalon „Hair Hangelar“ an der Udetstraße aufgesperrt und die ersten Kunden lassen nicht lange auf sich warten. Ein älterer Herr fragt nach einem Termin, zwei Damen warten geduldig auf den bestellten Haarschnitt und werden umgehend von Öneys Angestellten bedient. Ein weiterer Herr, den Öney erst im Februar kennengelernt hat, der sich aber mittlerweile ebenfalls von ihr die Haare schneiden lässt, sitzt mit der Friseurin an einem Tisch und trinkt türkischen Tee. Es ist Musa Ataman, Ehrenvorsitzender der Kurdischen Gemeinschaft Rhein-Sieg. Vor wenigen Tagen hatte sich Öney zusammen mit ihrem Geschäftspartner Dirk Schulz an einer Spendenaktion beteiligt, die von der Kurdischen Gemeinschaft zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien initiiert worden war.