Polizeieinsatz in Hangelar : Mann fährt gegen Verkehrsinsel und flieht vom Unfallsort

Polizeieinsatz in Hangelar

Hangelar Am Freitag ist in Hangelar ein Mann gegen eine Verkehrsinsel gefahren. Danach floh der Mann vom Unfallort.

Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr ist in Hangelar ein 50-jähriger Mercedes Fahrer aus zunächst unbekannten Gründen gegen eine Verkehrsinsel gefahren. Auf der Grossenbuschstraße Ecke Gothastraße fällte der 50-Jährige einen kleinen Baum, riss ein Verkehrsschild um und prallte gegen einen Findling. Dabei beschädigte er auch sein Auto. Anschließend floh der Mann mit seinem beschädigten Fahrzeug und stellte dieses in einem 500 Meter entfernten Wendehammer ab. Bei der Unfallflucht hinterließ der beschädigte Wagen eine Ölspur auf der Fahrbahn.