Schwurgericht in Bonn Mordversuch an der Haustür

Sankt Augustin/Bonn · Er sieht aus wie Michael Jackson und kleidet sich auch so. Der 32-Jährige ist wegen versuchten Mordes angeklagt, weil er an einer Haustür in Hangelar mit einem Messer auf den Hausherrn eingestochen haben soll. Der schilderte die Vorgänge im Zeugenstand sehr plastisch

16.09.2024 , 18:08 Uhr

Der Angeklagte und seine Anwältin Carolin Warner vor dem Bonner Schwurgericht. Foto: Leif Kubik

Von Leif Kubik