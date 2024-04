Haushalt Sankt Augustin OGS-Beiträge und Vergnügungssteuer steigen

Die OGS-Beitragserhöhungen werden mit einem höheren Zuschuss aus dem städtischen Haushalt etwas abgemildert. Der kostet die Stadt im Jahr 2024 insgesamt 100.000 Euro. Die ersten drei Beitragsgruppen bleiben weiterhin frei. Haushalte mit einem Jahreseinkommen bis 52.343 Euro in der Beitragsgruppe vier bezahlen für die Ganztagsbetreuung monatlich etwa 75 Euro. In der Beitragsgruppe sieben, also bei einem Einkommen bis 84.896 Euro, werden 188 Euro für die Ganztagsbetreuung fällig.