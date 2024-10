Heimat-Check Sankt Augustin Darum herrscht an der Mendener Burgstraße seit fast einem Jahrzehnt Stillstand

„Wir ziehen um“, „Alles muss raus“: Die Schriftzüge am ehemaligen „Zweirad Pütz“ dürften den meisten Mendenern inzwischen bekannt sein. Das historische Gebäude an der Burgstraße steht nämlich seit fast neun Jahren leer. Am 1. Dezember 2015 zog Christoph Pütz mit seinem Fahrradladen aus – seitdem hat sich an dem Grundstück nichts getan. Ebenso wenig Betrieb herrscht gegenüber an der ehemaligen „Goldenen Ecke“. Die Stadt hat jetzt aber konkrete Pläne für das Areal, das laut dem Technischen Beigeordneten Rainer Gleß ein prägender Bereich in Menden ist. „Der Eingang zur wichtigsten Geschäftsstraße in Menden steht momentan leer“, sagt er. Das gelte es zu ändern.