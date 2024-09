Heimat-Check Sankt Augustin Das wünschen sich Hundehalter in Sankt Augustin

Rund 3000 Hunde sind in der Stadt Sankt Augustin offiziell gemeldet. Spazierwege für Herrchen und Vierbeiner gibt es viele – auf denen herrscht aber Leinenpflicht. Soll der Hund sich mal richtig austoben, ist das Angebot mager. In Sankt Augustin gibt es nur eine einzige Hundewiese, auf der die Besitzer ihre Hunde von der Leine lassen dürfen: in Niederpleis an der Schulstraße. Die Freilauffläche in Niederpleis ist in Privatbesitz und wird von der Stadt gepachtet. Laut Pressesprecher Benedikt Bungarten soll das in Zukunft auch so bleiben. „Es gibt keine Pläne, die Fläche anders zu nutzen“, sagt er.