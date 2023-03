Verfahren vor dem Jugendschöffengericht Siegburg Herausgabe von Handy gefordert

Dass der Angeklagte dem Opfer noch im Gerichtssaal über seinen Anwalt 400 Euro in bar für den entstandenen Schaden übergab, rettete ihn zwar nicht vor einer Verurteilung durch Richter Ulrich Feyerabend zu einer 14-monatigen Haftstrafe – allerdings wurde sie auf Bewährung ausgesetzt. Eine Entschuldigung des Täters nahm der 15-jährige Geschädigte nicht an. Zu schwerwiegend seien die psychischen Belastungen in der Folgezeit gewesen, so das Opfer. „Ich bin monatelang nicht mehr vor die Tür gegangen und wenn, dann nur mit meiner Familie“, gab der Junge an.