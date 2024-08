Programmieren in Sankt Augustin Computerspiel-Wettbewerb an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Während des dreitägigen Wettbewerbs haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, über einen speziellen Server Gleichgesinnte zu treffen, Teams zu bilden und ihre Spiele hochzuladen. Eine Jury wird die eingereichten Spiele am Sonntag in einer Live-Übertragung testen und nach Kriterien wie Kreativität, Design, Sound und Grafik bewerten. Am wichtigesten sei der Jury die Originalität der abgelieferten Entwürfe.