Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin : Campus wird erweitert: Studierende bekommen mehr Platz

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg erweitert den Campus in Sankt Augustin. Foto: Bernd Eyermann

Sankt Augustin Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg wird größer. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW hat einen Antrag der Hochschule aus dem Dezember 2020 nun genehmigt. Aber damit fangen die Planungen nun erst an.

Mehr als 3000 Studentinnen und Studenten mehr als in der ursprünglichen Prognose vorhergesagt besuchen heute die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg – das ist einer der Gründe für den Wunsch der Hochschule nach weiteren Räumen. Das nordrhein-westfälische Ministerium für Kultur und Wissenschaft hat den entsprechenden Antrag der Hochschule aus dem Dezember 2020 nun genehmigt.

Dass die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg selbst Bauherrin bei den geplanten Maßnahmen ist, ist eine Besonderheit. Neben ihr darf in Nordrhein-Westfalen nur die Universität in Köln selbst bauen. Alle anderen gehören dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, also dem Immobilienunternehmen des Landes.