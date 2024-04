Nachfolge von Hartmut Ihne Marion Halfmann wird neue Präsidentin der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Marion Halfmann wird neue Präsidentin der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS). Die Hochschulwahlversammlung hat sie am Dienstag mit großer Mehrheit gewählt. Das meldet die Pressestelle der H-BRS. Halfmann folgt auf Hochschulpräsident Hartmut Ihne, der Ende Oktober in den Ruhestand gehen wird. Die 55-jährige Professorin wechselt von der Hochschule Niederrhein mit Standorten in Krefeld und Mönchengladbach an die H-BRS und tritt ihr Amt zum 1. November 2024 an.