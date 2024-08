Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Verfahren gegen Professor nach Rassismus-Vorfall ist abgeschlossen

Vor mehr als einem Jahr sorgte ein Vorfall während einer Vorlesung an der Hochschule Bonn Rhein-Sieg (H-BRS) für Aufsehen. „Sie haben ja Ihre Textilkleidung gesteigert, kommen Sie das nächste Mal mit Schleier?“, fragte damals Professor Thomas Roeb die 23-jährige Studentin Gülsen Kurt. Daraufhin entfachte sich eine Diskussion, an deren Ende Roeb der Studentin vorwarf, sie repräsentiere Islam-Faschisten. Kurt und weitere Studenten verließen den Hörsaal und reichten bei der Hochschule Beschwerde ein. Kurt selbst zeigte den Professor nach dem Vorfall an.