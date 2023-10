Hochschule Bonn/Rhein-Sieg 600 Studierende feiern ihren Abschluss im Telekom Dome

Der symbolische Akt kam ganz zum Schluss des offiziellen Teils: Hunderte Hüte flogen auf der Bühne im Bonner Telekom Dome in die Luft. Hinter jedem einzelnen stand ein abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium an der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg (HBRS). Die hatte am Samstagabend erneut in den Bonner Telekom Dome geladen, um ihre rund 600 Absolventinnen und Absolventen des vergangenen akademischen Jahres gebührend zu verabschieden. Neben deren Familien waren unter den insgesamt 3000 Gästen auch Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft.