Lesung in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Ulrich Schnabel: „Wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen“

Die Lesung findet am 1. Juni in der Bibliothek der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in der Grantham-Allee 20 in Sankt Augustin statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten kosten zwölf Euro, ermäßigt acht. Vorverkaufsstellen sind die Hochschulbibliothek und die Bücherstube in Sankt Augustin in der Alte Heerstraße 60. Karten können telefonisch unter 02241 865 680 oder per E-Mail an bibliothek@h-brs.de reserviert werden.