Steigende Pegelstände An der Sieg droht ein kleines Hochwasser

Nach dem Regen der vergangenen Tage steigt der Pegel der Sieg weiter an. An den Messstationen in Eitorf, Siegburg-Kaldauen und Menden hatte der Pegelstand am Freitag den Informationswert 1 überschritten. Das bedeutet, es kann bereits zur Ausuferung des Gewässers kommen. Land- und forstwirtschaftliche Flächen können überflutet werden und leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen sind möglich. In Eitorf betrug der Pegelstand am Freitagmittag 2,95 Meter, in Kaldauen 3,4 Meter und in Menden 3,1 Meter.