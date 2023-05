Einbruch im Huma in Sankt Augustin Diebe erbeuten 2.000 Euro und Vielzahl an Parfüms

An Christi Himmelfahrt sind bislang unbekannte Täter in eine Parfümerie in Sankt Augustin eingebrochen. Das berichtet die Polizei Rhein-Sieg-Kreis am Montag. Am Freitag, den 19. Mai, gegen 9.50 Uhr, bemerkte eine Mitarbeiterin des Parfümeriegeschäfts im ersten Obergeschoss des Einkaufszentrums Huma Auffälligkeiten an der Kasse. Wegen des Feiertages habe sie nach eigenen Angaben den Laden das letzte Mal zwei Tage zuvor gegen 20 Uhr verlassen.