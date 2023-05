Raubüberfall in Sankt Augustin Zwei Männer rauben 14-Jährigen im Huma-Einkaufscenter aus

Bei einem Raubüberfall im Huma in Sankt Augustin wurde am Dienstagnachmittag ein 14 Jahre alter Junge ausgeraubt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Jugendliche aus Ruppichteroth hatte zunächst mit zwei Freundinnen im Alter von 14 und 15 Jahren etwas im Einkaufszentrum gegessen. Zwei Männer am Nachbartisch sprachen sie dabei an und verwickelten das Trio in ein oberflächliches Gerede.