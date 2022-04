Einkaufszentrum in Sankt Augustin : Nachfolger für den Real-Markt im Huma stehen fest

Edeka und Aldi werden die Erdgeschoss-Fläche von Real im Huma-Einkaufszentrums in Sankt Augustin übernehmen Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Was schon seit einigen Monaten als Gerücht kursiert, ist nun bestätigt: Wenn der Real-Markt das Huma-Einkaufszentrum verlässt, sollen zwei Nachfolger einziehen.



Mit einer gemeinsamen Pressemitteilung bestätigen Edeka, Aldi und die Jost Hurler Gruppe, was sie bis Montagabend auch auf mehrfache Anfragen hin nicht bestätigen wollten: „Edeka Rhein-Ruhr und Aldi Süd übernehmen künftig die Rolle als Lebensmittelversorger in der Huma Shoppingwelt in Sankt Augustin“, heißt es darin. Edeka und Aldi werden sich danach die Real-Fläche im Erdgeschoss des Zentrums teilen. Auf 6800 Quadratmetern wird Edeka Lebensmittel verkaufen, auf 1700 Quadratmetern wird der neue Aldi zu finden sein. Dass Edeka in das Gebäude einziehen sollte, hatte die Betriebsratsvorsitzende des Real-Marktes, Tatjana Schulze, dem GA schon in der vergangenen Woche mitgeteilt.

Bis die ersten Verkäufe starten, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Es seien umfangreiche Baumaßnahmen nötig, um die Verkaufsfläche zu teilen, die sich ursprünglich über zwei Etagen verteilte. „Rolltreppen müssen entfernt, die haustechnische Versorgung getrennt und neu angelegt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Das werde voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen. Aufgrund der angespannten Material- und Personalsituation in der Baubranche will die Hurler Gruppe sich nicht auf einen exakten Eröffnungstermin für die beiden Ladeneinheiten festlegen.