Feuerwehreinsatz in Sankt Augustin Auslaufendes Kältemittel löst Alarm im Huma aus

Sankt Augustin · In einem Technikraum im Einkaufszentrum Huma in Sankt Augustin ist am Freitagmittag Kältemittel ausgelaufen, woraufhin die Feuerwehr ausrückte. Sechs Personen werden vom Rettungsdienst untersucht.

31.03.2023, 13:22 Uhr

Die Feuerwehr ist am Freitag an das Huma-Einkaufszentrum ausgerückt, nachdem dort die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Foto: Ralf Klodt





Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Freitagmittag zum Huma-Einkaufszentrum in Sankt Augustin ausgerückt, nachdem dort die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Nach Angaben von Dennis Schwellenbach, Pressesprecher der Feuerwehr Sankt Augustin, war in einem Technikraum im Bereich der Anlieferung Kältemittel aus einer Kältemittelleitung ausgetreten, woraufhin der Alarm ausgelöst wurde. Sechs Personen sind nach ersten Angaben betroffen. Der Rettungsdienst untersucht sie auf mögliche Verletzungen. Auch Notärzte sind im Einsatz, Die Feuerwehr kümmert sich zudem darum, den Austritt zu stoppen. Warum das Mittel ausgetreten ist, ist noch unklar. Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)