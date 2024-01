Einkaufszentrum in Sankt Augustin Pläne für Outlet-Center im Huma schreiten voran

Das Erdgeschoss des Huma-Marktes ist belebt am Montagmittag. An den Tischen vor der Bäckerei sitzen einige Gäste beim Essen. Im Tabakladen stehen die Kunden vor der Kasse Schlange, auch in der Imbissbude und im Feinkostgeschäft gehen Menschen ein und aus. „Wir sind super zufrieden und können uns nicht beklagen“, sagt Kees Geerlings, Geschäftsführer des Blumenladens Blumen Madeliefje. „Und ich glaube, allen im Haus geht es so.“ Seit der Eröffnung der Supermärkte Aldi und Edeka kommen ihm zufolge viel mehr Kunden ins Haus. Vormittags sei es immer ruhig, so Geerling, aber am Nachmittag gehe es richtig los. „Samstags haben wir sonst zu zweit hier gearbeitet, aber seit einigen Monaten brauchen wir drei Mitarbeiter, um den Andrang zu meistern“, sagt er.