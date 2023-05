Einkaufen in Sankt Augustin Im Huma bleiben weitere Läden leer

Die Lage ist einigermaßen unübersichtlich: Ende März hat die Schuhhaus-Kette Reno Insolvenz anmelden müssen. Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatten die Huma-Kunden alarmiert bunte „Wir schließen“-Plakate in den Schaufenstern des Schuhgeschäfts entdeckt und vermutet, die Filiale werde geschlossen, weil die Kundenfrequenz mit der Real-Schließung zu deutlich abgenommen habe. Das bewahrheitete sich damals allerdings nicht – der Besitzerwechsel war der Grund für einen Räumungsverkauf und die anschließende Neueröffnung. Nun ist es aber doch soweit: Mit der Insolvenz der Kette bleibt es auch in der Reno-Filiale in Sankt Augustin dunkel hinter geschlossenen Türen.