Sankt Augustin : Im Huma-Einkaufsmarkt droht Mitte des Jahres ein großer Leerstand

Deutschlandweit wird es ab Juli keinen Real-Markt mehr geben. Eine Weitervermietung der Fläche in Sankt Augustin ist ungewiss. Foto: Scarlet Schmitz

Sankt Augustin Dem Einkaufszentrum drohen Mitte des Jahres 13.000 Quadratmeter Leerstand. Doch die Beteiligten tun sich schwer, einen Nachfolger für den Real-Markt zu finden, der dort auszieht.

Vom 1. Juli an ist der Real-Markt im Huma-Einkaufszentrum Geschichte: „Als damals die SCP-Group Real von der Metro gekauft hat, wurde von vornherein gesagt: Nach einem Ablauf von zwei Jahren wird es in Deutschland keinen Real-Markt mehr geben – daran hat sich nichts geändert”, sagt Real-Pressesprecher Markus Jablonski.

Das ist bereits in drei Monaten und doch sei noch keine spruchreife Lösung für den Standort Sankt Augustin gefunden worden. Denkbar seien nur zwei Möglichkeiten: „Entweder gibt es ein an der Übernahme interessiertes Unternehmen und wenn das nicht gefunden werden kann, wird der Markt ganz geschlossen”, so Jablonski